На Украине раскрыли, чем обернется признание Крыма за Россией

Признание Соединенными Штатами Крыма в составе России откроет «ящик Пандоры», это может разжечь территориальные претензии европейских стран к своим соседям. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко в эфире Radio NV.

«Здесь выход один. Мы не должны признавать вообще никакие территории, которые оккупированы, не нашими. И здесь нас поддерживает Европа в этом. Потому, что мы понимаем, что это – открытие ящика Пандоры», — сказал Костенко.

Он напомнил, что в Европе «исторически у каждой страны могут быть претензии к своему соседу из-за каких-то территорий», поэтому признание Крыма может привести к непредсказуемым последствиям. Костенко подчеркнул, что территориальный вопрос очень важен для Киева.

До этого британская газета The Telegraph писала, что президент США Дональд Трамп готов признать Крым за Россией, поскольку считает это приемлемой ценой за достижение мира на Украине. Авторы отмечают, что вопрос принадлежности Крыма оказался в центре предложений Трампа по урегулированию конфликта Москвы и Киева.

Ранее в Госдуме оценили вероятность признания Крыма российским со стороны Украины.