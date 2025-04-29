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Трамп назвал Россию «очень большой военной силой»

Трамп: РФ представляет из себя большую военную силу, а Украина — нет
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Ludovic Marin/Pool/AP

РФ представляет из себя крупную военную силу, в отличие от Украины, заявил в интервью журналисту Гленну Беку президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Видеоролик с беседой опубликован в соцсети X.

«Россия является очень большой военной силой, а Украина — нет», — отметил американский лидер.

Он добавил, что пытается завершить «очень плохой» конфликт.

Также Трамп отметил, что ему легче иметь дело с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, поскольку последний просит «все больше и больше», не имея на руках карт.

В другом интервью Трамп допустил, что может занять сторону Киева, но не Зеленского. Он намекнул, что больше не будет направлять в страну военную помощь, однако может помочь иначе, например, санкциями. Президент США подчеркнул хочет завершить конфликт как можно скорее. Иначе, по его мнению, Украина может быть разгромлена уже в ближайшее время.

Ранее в США призвали Украину и Россию достичь соглашения, пока Трамп не потерял терпение.

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