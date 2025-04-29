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Кортеж Нетаньяху попал в ДТП в Иерусалиме

Кортеж премьер-министра Израиля Нетаньяху попал в ДТП в Иерусалиме
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Julia Nikhinson/AP

Кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху попал в аварию в Иерусалиме. Об этом сообщает портал Clash Report на странице в соцсети X.

По информации журналистов, одна из машин в кортеже врезалась в мотоцикл. Сам премьер-министр не пострадал, поскольку его машина находилась на некотором расстоянии от инцидента.

28 апреля азербайджано-израильский альянс AIAgloba сообщал, что Нетаньяху прибудет в Азербайджан на День Победы.

До этого премьер-министр Израиля заявлял, что успешное соглашение по иранской ядерной программе должно полностью лишить Тегеран возможности обогащать уран для создания оружия. Премьер подчеркнул, что ключевым условием сделки должен стать демонтаж иранской ядерной инфраструктуры, а также запрет на разработку баллистических ракет.

24 апреля посол Молдавии в Тель-Авиве Алекс Ройтман заявил, что два политика, имеющие молдавские корни, могут побороться за пост будущего премьер-министра Израиля.

Ранее Нетаньяху пообещал воевать в Газе до полного уничтожения ХАМАС.

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