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Посол рассказал о борьбе выходцев из Молдавии за пост премьера Израиля

Ройтман: два выходца из Молдавии могут претендовать на пост премьера Израиля
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Global Look Press

Два политика, имеющие молдавские корни, могут побороться за пост будущего премьер-министра Израиля. Об этом в эфире телеканала TV8 сообщил посол Молдавии в Тель-Авиве Алекс Ройтман.

«Минимум два выходца из Молдавии конкурируют и претендуют на должность премьер-министра Израиля. В израильской политике работают несколько представителей, скажем так, бессарабских евреев», — сказал он.

Ройтман уточнил, что речь идет об экс-главе МИД Израиля Авигдоре Либермане и действующем министре иностранных дел Гидеоне Сааре. Последний в феврале 2025 года в ходе визита в Молдавию рассказал, что его дед родом из Кишинева.

Дипломат напомнил, что новый премьер в Израиле будет назначен после парламентских выборов в конце следующего года.

В Израиле проживает около 70 тыс. выходцев из Молдавии. В феврале 2025 года Израиль открыл свое посольство в Кишиневе.

До этого глава МИД еврейского государства Гидеон Саар заявил, что признание Францией государственности Палестины стало бы серьезной ошибкой, которая может подтолкнуть Израиль к односторонним действиям.

Ранее Нетаньяху пообещал воевать в Газе до полного уничтожения ХАМАС.

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