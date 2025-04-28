Нетаньяху посетит Азербайджан на День Победы

AIAgloba: Нетаньяху на 9 Мая прибудет в Азербайджан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на День Победы прибудет в Азербайджан. Об этом сообщает азербайджано-израильский альянс AIAgloba.

Отмечается, что его визит продлится с 8 по 11 мая.

»[Нетаньяху] встретится с президентом Ильхамом Алиевым, несколькими министрами Азербайджана и лидерами еврейской общины», — говорится в сообщении.

Вместе с Алиевым Нетаньяху возложит цветы к могиле солдата еврейского происхождения, воевавшего в конфликте с Арменией в 1990-е годы.

До этого РИА Новости сообщало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху руководил операциями, замедлившими реализацию ядерной программы Ирана на 10 лет.

В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не допустит создания Ираном ядерного оружия.

Также Нетаньяху в обращении к нации заявил, что ХАМАС отказался от сделки по освобождению заложников.

Ранее Путин поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из плена.