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Нетаньяху заявил, что сделка с Ираном должна лишить его возможности обогащать уран

Нетаньяху: соглашение по Ирану должно исключить создание ядерного оружия
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Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что успешное соглашение по иранской ядерной программе должно полностью лишить Тегеран возможности обогащать уран для создания оружия. Об этом он сообщил на конференции новостного портала JNS в Иерусалиме.

По словам Нетаньяху, Израиль десятилетиями сдерживал ядерные амбиции Ирана, что отбросило Тегеран в разработках «примерно на 10 лет назад». Премьер подчеркнул, что ключевым условием сделки должен стать демонтаж иранской ядерной инфраструктуры, а также запрет на разработку баллистических ракет.

«Успешной сделкой будет та, что лишит Иран возможности обогащать уран для ядерного оружия. Мы находимся в тесном контакте с США — так или иначе, у Тегерана его не будет», — заявил Нетаньяху.

В субботу, 26 апреля, в Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе и снятию с Тегерана санкций. Делегацию США возглавил спецпосланник президента Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Арагчи. 19 апреля в Риме проходил второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе.

Ожидается, что следующая встреча пройдет 3 мая.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ могут присоединиться к переговорам США и Ирана.

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