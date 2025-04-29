Лавров рассказал о российско-американских контактах

Лавров: РФ и США продолжают контакты по самым разным сферам

Россия и США продолжают сотрудничать по разным сферам. На данный момент стороны пытаются прийти к балансу интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По словам министра, Россия выступает за честный и равноправный диалог. Он заявил, что такой же позиции придерживаются и в США.

«Соединенные Штаты направляют нам аналогичные сигналы. Работа, как вы знаете, идет по самым разным направлениям», — сказал Лавров.

28 апреля Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе этой беседы стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам российско-американского диалога, который активизировался в последнее время.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе российского МИД, Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе беседы они подчеркнули важность объединения усилий РФ и США для начала мирного диалога по Украине.

До этого глава МИД РФ созванивался с госсекретарем США 17 апреля.

Ранее Медведев высказался о будущем отношений России и США.