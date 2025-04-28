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Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Лавров обсудил с Рубио аспекты российско-американского диалога
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Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время. Основное внимание было уделено тематике украинского кризиса», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Лавров и Рубио в ходе разговора подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала мирного диалога по Украине. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили другие международные вопросы, отметили в пресс-службе.

17 апреля Лавров также провел телефонный разговор с Рубио. По данным МИД РФ, госсекретарь рассказал министру иностранных дел РФ о контактах делегации США с представителями Киева, Парижа и некоторых других европейских стран.

Ранее Трамп назвал вероятную дату подписания сделки по недрам с Украиной.

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