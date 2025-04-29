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Оливер Стоун назвал западных лидеров «счастливыми идиотами»

Оливер Стоун назвал западных лидеров, поддерживающих Киев, счастливыми идиотами
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Global Look Press

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что западные политики, поддерживающие Украину, напоминают «счастливых идиотов». Свое мнение он высказал в ходе марафона «Знание.Первые», передает RT.

Стоун осудил требования президента Украины Владимира Зеленского начать «крестовый поход» против России и спровоцировать Третью мировую войну под лозунгами свободы и демократии. По его словам, подобные идеи демонстрируют «высокомерие, подпитанное безумием».

«Насколько это безумно — разжигать глобальный конфликт ради абстрактных идеалов?» — задался вопросом режиссер.

28 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин может пообщаться с Оливером Стоуном на этой неделе в Москве.

Оливер Стоун — режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий «Оскар». Одну статуэтку он получил за лучший адаптированный сценарий к фильму Алана Паркера «Полуночный экспресс», а две другие — за создание двух фильмов из «вьетнамской трилогии»: «Взвод» и «Рождённый четвёртого июля». Стоун — участник войны во Вьетнаме.

Кинодеятель встречался с Владимиром Путиным несколько раз в период с 2015 по 2019 год. В общей сложности состоялось около десяти встреч, которые проходили в разные моменты и в разных форматах — от свободного общения до продолжительных интервью. В 2019 году Путин дал интервью американскому режиссеру для его фильма о событиях на Украине.

Ранее в США рассказали о «расчленении» Украины после конфликта.

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