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В США рассказали о «расчленении» Украины после конфликта

Politico: Украина выйдет из конфликта расчлененной и без гарантий безопасности
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В результате мирного соглашения по урегулированию конфликта Украина окажется «расчлененной», у Киева не будет гарантий безопасности. Об этом пишет американская газета Politico.

«В результате мирной сделки Киев не только выйдет из этого жесткого конфликта расчлененным, у него также не будет никаких серьезных гарантий безопасности, так как Вашингтон отказывается поддерживать европейцев», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что политика Европы, обещающей Киеву все необходимое, вызывает сомнения.

29 апреля американская газета The Wall Street Journal писала, что боеприпасы США в ВСУ кончатся в течение ближайших нескольких месяцев, Европа не может обеспечить Киев снарядами в полном объеме, что ставит под угрозу способность Украины держать линию фронта.

До этого американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что считает идею возвращения Украине всех утраченных территорий «нелепой».

Ранее на Западе заявили об отсутствии у Украины прав на Крым.

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