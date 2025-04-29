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В Индии заявили о готовности гарантировать США лучшие условия в торговле

Reuters: Индия готова включить в сделку с США пункт о благоприятствовании
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Depositphotos

Индия на торговых переговорах с США готова включить в сделку условия, которые гарантируют Вашингтону лучшие условия в будущем. Об этом сообщает Reuters.

По словам источников агентства в индийском правительстве, Нью-Дели готов предоставить Вашингтону режим наибольшего благоприятствования — редкую уступку в индийской торговой политике. Это означает, что любые более выгодные тарифы, которые Индия согласует в будущем с другими странами, автоматически распространятся и на США.

«Этот пункт, в некотором смысле, защищает сделку с США на будущее и является единственным способом сделать это», — сказал собеседник Reuters.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Индию заявил, что стороны согласовали базовые принципы будущей торговой сделки. Он подчеркнул, что Вашингтон готов помочь Нью-Дели в разработке месторождений природного газа на шельфе и добыче критически важных полезных ископаемых. По информации агентства Bloomberg, соглашение будет охватывать как товарооборот, так и сферу услуг. Источники отмечают, что переговоры вышли на финальную стадию.

США являются главным торговым партнером Индии. Переговоры о двусторонней сделке начались еще до того, как в апреле администрация американского президента Дональда Трампа ввела импортные пошлины, включая 26-процентный сбор на товары из Индии.

Ранее в Пентагоне заявили о планах усилить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

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