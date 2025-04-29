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Лукашенко заявил о молодежи, машущей нацистскими знаменами

Лукашенко: молодежь в Прибалтике и на Украине машет знаменами СС
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Молодежь на Украине и в странах Прибалтики «машет знаменами дивизий СС». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня в прибалтийских странах и Украине молодежь машет знаменами дивизий СС, ставят памятники фашистским палачам», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что все это происходит на Украине и в Прибалтике «с молчаливого согласия» остальных стран Запада.

На этом же форуме 29 апреля президент России Владимир Путин заявил, что надо сделать все возможное, чтобы помешать возрождению нацизма, а также распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, национальной или религиозной нетерпимости.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал искоренить нацизм не только на Украине, а на территории всей Европы. Он заявил, что государства должны объединиться в этой работе. А тех, кто откажется заниматься денацификацией, политик призвал маркировать как «пособников нацизма».

Ранее в СВР рассказали о мерах Запада по сокрытию распространения нацизма на Украине.

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