Путин заявил о готовности заложить совместный с Белоруссией авиазавод

Россия готова заложить совместный с Белоруссией авиазавод. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает сайт Кремля.

«Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. <...> Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что странам удалось сохранить «часть авиационной промышленности». Тем не менее, по словам главы государства, в отрасли «есть над чем работать».

В марте Путин заявил, что в сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом. По словам российского лидера, товарооборот между странами вырос на 5,7% и достиг рекордного уровня.

Ранее Путин поручил создать центр развития беспилотной авиации.