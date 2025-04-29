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Путин заявил о готовности заложить совместный с Белоруссией авиазавод

Путин: Россия готова заложить совместный с Белоруссией авиазавод
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Александр Казаков/РИА Новости

Россия готова заложить совместный с Белоруссией авиазавод. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает сайт Кремля.

«Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. <...> Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что странам удалось сохранить «часть авиационной промышленности». Тем не менее, по словам главы государства, в отрасли «есть над чем работать».

В марте Путин заявил, что в сфере экономики у России и Белоруссии все развивается наилучшим образом. По словам российского лидера, товарооборот между странами вырос на 5,7% и достиг рекордного уровня.

Ранее Путин поручил создать центр развития беспилотной авиации.

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