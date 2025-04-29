Орешкин назвал страны БРИКС ключевой силой мировой экономики

Государства, входящие в состав БРИКС или тесно сотрудничающие с объединением, становятся двигателем мировой экономики, но, при этом, они не работают «против кого-то», отметил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Его цитирует ТАСС.

«БРИКС и те страны, которые объединяются вокруг этого объединения, действительно становятся ключевой силой мировой экономики <...>. БРИКС — это не объединение против кого-то. Это принципы позитивной повестки», — подчеркнул Орешкин.

Он добавил, что разные участники БРИКС выдвигают разные инициативы, но каждая из них реализуется во благо каждого участника.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что представители государств БРИКС активно обсуждают возможные варианты ответа на тарифную политику, которую проводят Соединенные Штаты.

28-29 апреля в Бразилии проходит встреча глав МИД стран БРИКС. Первая сессия была посвящена роли организации в противостоянии глобальным вызовам и региональным кризисам.

Ранее Путин заявил о росте числа единомышленников России в мире.