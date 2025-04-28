Путин заявил о росте числа единомышленников России в мире

Путин: число единомышленников РФ растет в разных странах и на разных континентах

Число единомышленников России увеличивается, причем в разных странах и на разных континентах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на совете законодателей России, передает РИА Новости.

«Необходимое внимание следует уделить парламентской дипломатии: разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию, защищать право, укреплять контакты по линии ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС — со всеми нашими единомышленниками, а их число растет», — сказал глава государства.

Совет законодателей проходит 27–28 апреля в Санкт Петербурге.

28 апреля в Кремле сообщили, что 29 апреля президент России в Волгограде встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств планируют принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в графике Путина предусмотрена рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Ранее Путин пригласил премьера Мьянмы в Москву на День Победы.