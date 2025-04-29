В МИД РФ рассказали об обсуждении тарифов США в БРИКС

Представители государств БРИКС активно обсуждают возможные варианты ответа на тарифную политику, которую проводят Соединенные Штаты, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«Мы обсуждаем разные опции. У стран, естественно, есть нюансировки в подходах. <...> Большая озабоченность у участников объединения последствиями этой политики для глобальной торговли и перспектив экономического роста», — отметил замминистра.

29 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет продлевать мораторий на пошлины, а выгодные торговые сделки с желающими странами будут заключены вовремя. Он добавил, что Штаты рассматривают возможность продления периода приостановки действия таможенных пошлин на еще 90 дней — но назвал этот исход маловероятным.

В начале апреля власти США ввели новую систему таможенных пошлин, по которой базовая ставка на импортные товары составляет 10%. Для некоторых государств этот показатель намного выше, тарифы на китайские товары в итоге достигли 145%. Китай ответил на этот шаг повышением пошлин на продукцию США до 125%. Ответы на вопросы, кто победит в противостоянии между Китаем и США и какие последствия ждут Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отреагировал на отказ Китая от самолетов Boeing.