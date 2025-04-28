В Бразилии началась встреча глав МИД стран БРИКС

В Рио-де-Жанейро открылась встреча глав МИД стран БРИКС. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Мероприятие продлится до 29 апреля. Первая сессия встречи посвящена роли организации в противостоянии глобальным вызовам и региональным кризисам.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января 2025 года.

Накануне глава МИД РФ Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Вскоре после посадки министр иностранных дел РФ провел переговоры с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой. Основной целью визита Лаврова является участие в заседании министров иностранных дел стран БРИКС.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предстоящее заседание станет хорошей возможностью для предметного и углубленного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, урегулирования кризисов и конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства. По ее словам, дипломаты также обсудят ход реализации договоренностей лидеров государств БРИКС и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова».