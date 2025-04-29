Политолог: Германия хочет руководить процессом милитаризации ЕС

Новое правительство Германии, место главы МИД в котором займет Йохан Вадефуль, — не «подарок» для Москвы. Берлин хочет взять на себя руководство милитаризацией Европейского союза и эскалацией конфликта с Россией. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Он близок к [будущему канцлеру ФРГ] Фридриху Мерцу, поэтому проводить самостоятельный курс не станет. К тому же вся внешняя политика будет сосредоточена в новом органе, который сейчас создадут — Совете национальной безопасности. Возглавит его канцлер»,— отметил эксперт.

Он добавил, что, несмотря на враждебное отношение к России, правительство Германии будет избегать прямого конфликта с Москвой, особенно без поддержки США.

Вадефуль придерживается антироссийской позиции и является одним из ястребов в ХДС относительно отношений с Россией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

До этого он занимал должность заместителя председателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге.

Ранее альянс ХДС/ХСС утвердил коалицию с СДПГ для формирования кабмина Германии.