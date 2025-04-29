Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Германия хочет руководить процессом милитаризации ЕС

Политолог Рар: ФРГ намерена руководить процессом милитаризации Евросоюза
close
Global Look Press

Новое правительство Германии, место главы МИД в котором займет Йохан Вадефуль, — не «подарок» для Москвы. Берлин хочет взять на себя руководство милитаризацией Европейского союза и эскалацией конфликта с Россией. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар.

«Он близок к [будущему канцлеру ФРГ] Фридриху Мерцу, поэтому проводить самостоятельный курс не станет. К тому же вся внешняя политика будет сосредоточена в новом органе, который сейчас создадут — Совете национальной безопасности. Возглавит его канцлер»,— отметил эксперт.

Он добавил, что, несмотря на враждебное отношение к России, правительство Германии будет избегать прямого конфликта с Москвой, особенно без поддержки США.

Вадефуль придерживается антироссийской позиции и является одним из ястребов в ХДС относительно отношений с Россией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

До этого он занимал должность заместителя председателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге.

Ранее альянс ХДС/ХСС утвердил коалицию с СДПГ для формирования кабмина Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами