Альянс ХДС/ХСС утвердил коалицию с СДПГ для формирования кабмина Германии

Занявший первое место на февральских выборах в бундестаг ФРГ альянс ХДС/ХСС подтвердил намерение сформировать правительственную коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Об этом пишет газета Die Welt.

«Федеральный комитет ХДС — малая партийная конференция, в которой участвовали около 150 делегатов — утвердил коалиционное соглашение с СДПГ», — говорится в публикации.

Отмечается, что против кооперации с социал-демократами активно выступало молодежное крыло альянса христианских политических организаций.

Теперь подтвердить готовность к совместному формированию кабмина должны члены СДПГ. Результаты партийного голосования станут известны 30 апреля.

27 апреля сообщалось, что политик от Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль может возглавить министерство иностранных дел Германии. Он придерживается антироссийской позиции и является одним из ястребов в ХДС относительно отношений с Россией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Мерц анонсировал дату начала работы нового правительства ФРГ.