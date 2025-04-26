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Трамп заявил, что не планирует продлевать мораторий на пошлины

Трамп: США не продлят мораторий на пошлины, торговые сделки будут заключены
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Kevin Mohatt/Reuters

Соединенные Штаты не продлят мораторий на пошлины, выгодные торговые сделки с желающими странами будут заключены вовремя. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости со ссылкой на президентский пул журналистов.

«Мы договоримся о сделках, но мы также и заключим сделки. Мы просто установим тариф, и он будет разумным, очень разумным, и на этом сделка завершится», — сообщил Трамп журналистам на борту №1 на пути в Рим.

Также Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность продления периода действия таможенных пошлин на еще 90 дней — но назвал этот исход маловероятным.

До этого Китай отменил ответные пошлины на импорт ряда полупроводников американского производства.

23 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой. Глава Белого дома назвал ныне существующие суммарные пошлины на товары из КНР очень высокими.

Ранее в Китае заявили, что США изолировали себя от мира.

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