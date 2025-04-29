Президент Финляндии предостерег Кремль от «игр» с Трампом

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у американского лидера Дональда Трампа заканчивается терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине и предостерег Кремль от «игр» с главой США. Его слова приводит газета The New York Times.

«У президента [Дональда Трампа] заканчивается терпение, и мы слышали достаточно жесткие заявления в отношении Путина и России. Поэтому я просто надеюсь, что Кремль понимает, что не стоит играть с президентом Трампом», — сказал Стубб.

Он выразил уверенность, что высказывания американского президента в отношении Москвы «могут сдвинуть вещи в правильном направлении», и Россия сядет за стол переговоров.

До этого советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Дональд Трамп настроен на то, чтобы завершить украинский конфликт и оказать любое требуемое давление на Россию и Украину для достижения этого.

В то же время сам Трамп сообщил, что «спасает» Украину и оказывает республике большую услугу.

Ранее будущий глава МИД Германии обратился к Путину по поводу Украины.