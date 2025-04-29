Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Финляндии предостерег Кремль от «игр» с Трампом

Президент Финляндии Стубб предостерег Кремль от игр с Трампом
close
Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у американского лидера Дональда Трампа заканчивается терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине и предостерег Кремль от «игр» с главой США. Его слова приводит газета The New York Times.

«У президента [Дональда Трампа] заканчивается терпение, и мы слышали достаточно жесткие заявления в отношении Путина и России. Поэтому я просто надеюсь, что Кремль понимает, что не стоит играть с президентом Трампом», — сказал Стубб.

Он выразил уверенность, что высказывания американского президента в отношении Москвы «могут сдвинуть вещи в правильном направлении», и Россия сядет за стол переговоров.

До этого советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Дональд Трамп настроен на то, чтобы завершить украинский конфликт и оказать любое требуемое давление на Россию и Украину для достижения этого.

В то же время сам Трамп сообщил, что «спасает» Украину и оказывает республике большую услугу.

Ранее будущий глава МИД Германии обратился к Путину по поводу Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами