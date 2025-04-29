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Трамп заявил, что «спасает» Украину

Трамп заявил, что спасает Украину и оказывает ей большую услугу
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что «спасает» Украину и оказывает республике большую услугу. В интервью изданию The Atlantic он заявил, что помогает стране.

«Я думаю, что я спасаю эту страну [Украину]. Я думаю, что эта страна будет раздавлена очень скоро. Это большая военная машина (Россия. – прим. ред.). Давайте посмотрим правде в глаза», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что верит в то, что «оказывает большую услугу Украине».

Рассуждая о том, может ли российский лидер Владимир Путин сделать что-то, чтобы склонить его «на сторону Владимира Зеленского» Трамп уточнил, что «не обязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины». Президент США посетовал, что у него были «трудные времена» с украинским коллегой.

До этого советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Дональд Трамп настроен на то, чтобы завершить украинский конфликт и оказать любое требуемое давление на Россию и Украину для достижения этого.

Ранее Бербок дала совет Трампу перед уходом с поста главы МИД Германии.

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