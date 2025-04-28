В США раскрыли последствие встречи Трампа и Зеленского

Бывший советник президента США Джон Болтон поприветствовал встречу главы государства Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Риме, назвав ее «значительным шагом» к восстановлению отношений между лидерами. Его слова приводит CNN.

«Я думаю, что встреча была значимой. Я думаю, что это значительный шаг назад к разумному разговору между двумя лидерами», — сказал Болтон.

В то же время он заметил, что это не обязательно означает большой прогресс, однако «они сломали образ того», что произошло в Овальном кабинете 28 февраля, имея ввиду перепалку Трампа и Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом в Риме. Они обсудили вопросы, касающиеся полного прекращения огня на Украине, и договорились о встрече после церемонии. Однако Трамп улетел в США, а Зеленский в итоге разговаривал с Макроном. Стороны обоих лидеров назвали встречу хорошей и продуктивной. После беседы Трамп обвинил Путина в затягивании конфликта. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее экс-советник Байдена назвал встречу Трампа и Зеленского «лучиком надежды».