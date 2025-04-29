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В ЕС высказались о формате переговоров по Украине

Хиппер: формат мирных переговоров должна определять Украина
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Global Look Press

Европейский союз (ЕС) считает, что Украина должна определять порядок и условия переговоров о мире. Об этом заявила Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, передает «Интерфакс».

«Это Украине решать, в каком именно типе переговоров она примет участие и на каких условиях. <...> Мы будем стремиться укреплять положение Украины, вот почему мы продолжаем усиливать нашу военную помощь этой стране», — сказала она.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация президента США Дональда Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет постоянного прекращения огня между Россией и Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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