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В Тбилиси рассказали о планах наемников с Украины свергнуть власти в Грузии

СГБ: в Грузии планировали переворот с участием грузинских наемников в 2024 году
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Irakli Gedenidze/Reuters

В Грузии в 2024 году определенный круг лиц, включая грузинских наемников с Украины, планировал осуществить насильственную смену власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет грузинской Службы государственной безопасности (СГБ).

По информации спецслужбы, в качестве предлога для госпереворота рассматривалось принятие парламентом закона об иноагентах, а также обвинение в адрес правительства в фальсификации парламентских выборов 26 октября 2024 года.

«Действия определенного круга лиц управлялись зарубежным финансированием, руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственных организаций», — говорится в отчете.

В СГБ добавили, что «в разные периоды» в этом преступном плане активное участие принимали грузинские граждане, которые находятся за пределами республики, в частности «конкретная часть воюющих на Украине грузин».

Накануне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что политика «вражески настроенных иностранных групп» по изоляции Грузии потерпела крах.

В феврале президент Грузии Михаил Кавелашвили рассказал, что внешние силы стремились склонить Грузию к началу вооруженного конфликта с Россией после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее бывший президент Грузии пожаловалась на нехватку денег.

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