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Бывший президент Грузии пожаловалась на нехватку денег

Зурабишвили заявила пранкерам о «критическом моменте» для оппозиции без денег США
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Daro Sulakauri/Reuters

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) призналась в нехватке финансирования со стороны США. Видео с их разговором опубликовано во «ВКонтакте».

Кузнецов и Столяров вели диалог, представившись шахматистом и оппозиционером Гарри Каспаровым (признан в РФ иностранным агентом). От его имени они выразили готовность помочь финансово, а также попросили узнать для правительства США, в чем именно необходима поддержка. Зурабишвили призналась, что на данный момент для грузинского оппозиционного движения настал «критический момент».

«Во-первых, это СМИ в целом, особенно региональные. Они привыкли работать с ограниченными бюджетами, но даже этих скромных сумм у них сейчас нет. Они находятся в очень тяжелом положении», — рассказала она.

Зурабишвили добавила, что в деньгах также нуждаются профсоюзы и неправительственные организации, занимавшиеся социальными вопросами и выборами.

Недавно Зурабишвили анонсировала протесты оппозиции на территории республики «с новой силой». Протест существует, и, когда появится возможность, он проявится еще сильнее, заявила она.

Ранее в Грузии заявили, что Зурабишвили расколола оппозицию.

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