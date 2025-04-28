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В парламенте Грузии заявили о провале «вражеских» попыток изоляции республики

Парламентарий Папуашвили: попытки изоляции Грузии провалились
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РИА Новости

Политика «вражески настроенных иностранных групп» по изоляции Грузии потерпела крах. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«На фоне изменившейся международной обстановки власти Грузии вынудили оппонирующих партнеров считаться со справедливыми, законными и основанными на национальных интересах требованиями нашей страны», — сказал Папуашвили.

Он также подчеркнул, что правящая партия «Грузинская мечта» «служит только Грузии и ее национальным интересам, тогда как грузинская оппозиция связана с внешними инструкциями и ни во что не ставит народную легитимацию».

В феврале президент Грузии Михаил Кавелашвили рассказал, что внешние силы стремились склонить Грузию к началу вооруженного конфликта с Россией после начала специальной военной операции на Украине.

По мнению главы государства, в отстаивании государственных интересов властям стран народ оказал существенную помощь.

Ранее грузинская партия заявила о невозможности втянуть страну в войну.

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