США планируют усилить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

США планируют усилить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника американского министра обороны по вопросам безопасности в регионе Джон Ноу, передает РИА Новости.

«Мы будем достигать мира посредством силы. И министр обороны Пит Хегсет дал нам очень четкие указания насчет того, как министерство будет выполнять эту миссию», — сказал Ноу в ходе слушаний в палате представителей американского конгресса.

Исполняющий обязанности помощника главы Пентагона отметил, что США необходимо ускорить усилия по укреплению своих вооруженных сил, а также повысить оперативные возможности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ноу указал, что якобы Китай «осуществляет беспрецедентное наращивание военной мощи» в этом регионе.

По утверждению Ноу, КНР намерена силой присоединить Тайвань в 2027 году, стремясь тем самым «доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе», а также потеснить США на позиции самой могущественной страны в мире.

Для реализации своих планов США продолжат укреплять свои отношения со всеми союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, заключил представитель Пентагона.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность по поводу наращивания Китаем своей армии и проведения им военных учений вблизи Тайваня. По его словам, КНР быстрыми темпами наращивает свои вооруженные силы, включая флот.

Ранее в Пентагоне назвали основного союзника США по сдерживанию Китая.