Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США планируют усилить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Пентагон: США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
close
US Navy via AP

США планируют усилить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника американского министра обороны по вопросам безопасности в регионе Джон Ноу, передает РИА Новости.

«Мы будем достигать мира посредством силы. И министр обороны Пит Хегсет дал нам очень четкие указания насчет того, как министерство будет выполнять эту миссию», — сказал Ноу в ходе слушаний в палате представителей американского конгресса.

Исполняющий обязанности помощника главы Пентагона отметил, что США необходимо ускорить усилия по укреплению своих вооруженных сил, а также повысить оперативные возможности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ноу указал, что якобы Китай «осуществляет беспрецедентное наращивание военной мощи» в этом регионе.

По утверждению Ноу, КНР намерена силой присоединить Тайвань в 2027 году, стремясь тем самым «доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе», а также потеснить США на позиции самой могущественной страны в мире.

Для реализации своих планов США продолжат укреплять свои отношения со всеми союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, заключил представитель Пентагона.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность по поводу наращивания Китаем своей армии и проведения им военных учений вблизи Тайваня. По его словам, КНР быстрыми темпами наращивает свои вооруженные силы, включая флот.

Ранее в Пентагоне назвали основного союзника США по сдерживанию Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами