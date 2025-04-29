В Иране инициировали процедуру импичмента министра дорог и городского развития

Меджлис (однопалатный парламент) Ирана инициировал процедуру импичмента министра дорог и городского развития республики Фарзане Садег в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщил член комитета по благоустройству иранского парламента Мохаммад Манан Раиси в интервью агентству Tasnim.

По его словам, причинами начала процедуры стали «бездействие и просчеты Организации по управлению портами, слабая работа министерства по регулированию рынка недвижимости, незнание технических аспектов и лишение граждан их законных прав».

Взрыв в порте Шахид-Раджаи произошел 26 апреля. Инцидент случился на складе опасных грузов и химикатов. По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта.

По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работу гавани после произошедшего приостановили. Минздрав Ирана распорядился объявить в городе Бендер-Аббас чрезвычайное положение.

Ранее посол Ирана высказался о помощи России в тушении пожара в порту.