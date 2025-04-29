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ООН призвала к постоянному прекращению огня на Украине

УВКПЧ ООН выступило за постоянное прекращение огня на Украине
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Bryan R. Smith/Pool/Reuters

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила о необходимости постоянного прекращения огня на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Троссел отметила, что любое перемирие должно стать шагом к полному прекращению боевых действий, чтобы остановить потерю мирных жителей и разрушение инфраструктуры.

«Прекращение боевых действий, которое приведет к прекращению потерь и ранений мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры, было бы долгожданным шагом на пути к достижению этой цели. Любое прекращение огня должно быть постоянным», — сказала Троссел.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В Кремле выразили надежду, что украинская сторона также откажется от боевых действий в это время.

Ранее Зеленский ответил на объявленное Путиным майское перемирие.

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