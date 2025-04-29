Эксперт раскрыл, почему Индия закупает французские истребители вместо российских

Решение властей Индии закупить французские истребители вместо российских связано с тремя факторами. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин. Первый — политика Нью-Дели по диверсификации поставщиков вооружений и военной техники.

«Индия ориентирована на российский рынок, но последние 15 лет власти стараются проводить свой курс таким образом, чтобы не зависеть только от одной страны-производителя. В сфере истребительной авиации они — помимо Москвы — сотрудничают с Парижем и другими государствами», — пояснил Шурыгин.

Кроме того, по его словам, французские истребители Rafale доступны по цене, по сравнению с теми же американскими F-35.

Третий фактор — опасение вторичных санкций. Эксперт отметил, что на сегодняшний день Москва находится под всевозможными рестрикциями, потому Индия может попросту опасаться закупать российскую технику.

Накануне стало известно, что Индия и Франция заключили сделку о приобретении 26 самолетов Rafale Marine на сумму 630 млрд рупий ($7,3 млрд).

По информации индийского минобороны, 22 из 26 самолетов являются палубными одноместными боевыми Rafale-M. Еще четыре машины представляют собой двухместные тренировочные Rafale-D.

Ранее Россия предложила Индии наладить поставку и производство истребителей Су-57Э.