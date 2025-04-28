Индия и Франция заключили сделку по истребителям на $7,3 млрд

Индия и Франция заключили сделку о приобретении 26 самолетов Rafale Marine на сумму 630 млрд рупий ($7,3 млрд). Об этом в социальной сети Х сообщило индийское минобороны.

По его информации, 22 из 26 самолетов являются палубными одноместными боевыми Rafale-M. Еще четыре воздушные машины представляют собой двухместные тренировочные Rafale-D.

Как заявили в военном ведомстве, в церемонии подписания со стороны Индии принимал участие министр обороны Раджантх Сингх, а со стороны Франции – его коллега Себастьян Лекорню.

«Подписанное соглашение включает значительный трансфер технологий, локализацию производства фюзеляжей и поддерживающей инфраструктуры», – отмечается в сообщении.

До этого Госдепартамент США одобрил продажу Индии оборудования для вертолетов на сумму свыше $1 млрд. В соответствующем документе говорится, что индийские власти ранее намеревались приобрести у Вашингтона системы связи, боеприпасы, различные запчасти и иное оборудование для вертолетов.

Ранее Россия предложила Индии наладить поставку и производство истребителей Су-57Э.