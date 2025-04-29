Бербок дала совет Трампу перед уходом с поста главы МИД Германии

Уходящая с поста министра иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла президента США Дональда Трампа от согласия на «продиктованный мир для Украины» на переговорах с Россией. Ее слова приводит N-tv.

«Один из крупнейших мировых игроков, США, не могут быть заинтересованы в заключении сделки, пакта, который ведет к дальнейшей агрессии [против Украины]», — заявила Бербок.

По ее словам, континенту нужен надежный и прочный мир, и именно за это выступают европейцы.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью блогеру Чарли Кирку заявил, что продолжение боевых действий на Украине может привести к ядерной эскалации. По словам политика, завершение украинского конфликта является официальной политикой Вашингтона, президент Трамп поставил перед своей командой задачу добиваться прекращения боевых действий всеми силами.

24 апреля сам Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона.

Ранее Медведев рассказал о важном признании Трампа по Украине.