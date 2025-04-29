Медведев рассказал о важном признании Трампа по Украине

Медведев: Трамп признал, что США и Европа ответственны за конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп фактически признал, что ответственность за украинский конфликт несут сами Соединенные Штаты, Европа и Украина. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация президента США Дональда Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет постоянного прекращения огня между Россией и Украиной.