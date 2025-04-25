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В Раде ушли от ответа, почему экс-министр обороны Украины не понес наказания за коррупцию

Депутат Рады Янченко не ответила, почему Резникова не наказали за коррупцию в МО
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Ints Kalnins/Reuters

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Галина Янченко в эфире YouTube-канала отказалась дать прямой ответ о привлечении к ответственности экс-министра обороны Алексея Резникова, отправленного в отставку после коррупционного скандала.

«Суперпозиция» она заявила: «Резникова уже нет сколько лет? Не уверена, что это сейчас… наиболее актуальная тема для комментирования», — сказала она.

Ведущая ответила, что «если подрядчик нарушает — его наказывают, а Резников, нанесший ущерб во время войны, избегает ответственности».

«Госзакупки — сложная тема. Нужно углубляться в контекст сторон и их ответственности», — парировала Янченко.

Резников подал в Верховную раду заявление об отставке осенью 2024 года. В Херсонской области его увольнение связали с провалом контрнаступления ВСУ. В апреле 2024 года Резников получил должность директора программ безопасности и обороны в Институте будущего.

Ранее первый замминистра обороны Украины покинул свой пост.

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