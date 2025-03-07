Стало известно о шантаже США Украины из-за сделки по недрам

WP: США угрожали Киеву раскрыть случаи коррупции при отказе от сделки по недрам

США угрожали Украине раскрыть случаи коррупции среди официальных лиц, если Киев откажется от сделки по полезным ископаемым. Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«В качестве инструмента давления американцы также пригрозили раскрыть предполагаемые случаи коррупции среди чиновников. Мне рассказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского генералом Валерием Залужным», — рассказал обозреватель.

Игнатиус отметил, что вплоть до визита президента Украины Владимира Зеленского в США девизом американской администрации были слова «подпиши, подпиши, подпиши».

28 февраля встреча Зеленского и главы США Дональда Трампа в Белом доме завершилась скандалом. Американский лидер упрекнул президента Украины в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за нежелание идти на мир с Россией. В результате Зеленский покинул Белый дом, а сделка по полезным ископаемым сорвалась.

3 марта Fox News сообщил, что США не будут вести диалог с Украиной по поводу этой сделки, пока Зеленский публично не извинится перед камерами за свое поведение в Овальном доме.

4 марта в соцсети Х Владимир Зеленский опубликовал пост, в котором выразил сожаление по поводу случившегося в Белом доме. Президент Украины заявил, что хочет исправить ситуацию и готов двигаться к миру под руководством Трампа.

Ранее в США заявили, что предупреждали Зеленского о последствиях срыва сделки по недрам.