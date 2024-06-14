После истечения пятилетнего срока полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины он «никто и звать его никак», а его приказы не должны никем исполняться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в VK.

«Теперь Зеленский – никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться», — отметил экс-президент РФ.

По его словам, любой украинский военный совершает преступление, исполняя указания нелегитимных лиц, назначенных незаконным киевским режимом. Медведев назвал Зеленского узурпатором, который захватил власть в стране, превратил всех украинцев в заложников и ежедневно жертвует жизнями солдат, не имея на то никакого права.

«Его ждет суд или расправа толпы, а Украину – капитуляция», — предрек зампред Совбеза РФ.

7 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский узурпировал власть в своей стране. Он пояснил, что на Украине есть закон о военном положении, в котором сказано, что в условиях военного положения президентские выборы в стране не проводятся, но там не говорится, что они пролонгируются. Путин напомнил, что Уголовный кодекс Украины содержит соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти.

Ранее Медведев допустил риск покушения на Зеленского по аналогии с Гитлером в 1944-м.