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Медведев рассказал, кто хотел напасть на Красную армию летом 1945 года

Медведев: США и Британия хотели напасть на Красную армию летом 1945 года
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Петр Бернштейн/РИА Новости

США и Великобритания планировали нападение на Красную армию летом 1945-го. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», его слова приводит ТАСС.

«По указанию премьер-министра Британии Уинстона Черчилля в строжайшей тайне начала разрабатываться особая операция под кодовым названием «Немыслимая». Ее целью было силовое вытеснение войск СССР из Восточной Германии и Польши», — сказал он.

Медведев отметил, что Черчилль даже обозначил дату возможного вторжения в Восточную Европу, которая в тот момент находилась под контролем Советского Союза.

«1 июля 1945 года. Что это означает? Уже тогда Лондон готовил третью мировую войну против нас», — указал зампред Совбеза.

Также Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп фактически признал, что ответственность за украинский конфликт несут сами Соединенные Штаты, Европа и Украина.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет постоянного прекращения огня между Россией и Украиной.

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