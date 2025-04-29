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Песков заявил об отсутствии реакции Киева на предложение о майском перемирии

Песков: реакции Киева на инициативу Путина по майскому перемирию пока нет
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Maxim Shemetov/Reuters

Украинские власти пока не отреагировали на инициативу президента РФ Владимира Путина по майскому перемирию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорам без предварительных условий.

По его словам, ответа от украинской стороны пока нет.

При этом Песков заявил, что отказ Киева давать прямой ответ на российскую инициативу о перемирии является манипуляцией.

Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В пресс-службе Кремля заявили, что ожидают, что украинская сторона также будет придерживаться режима прекращения огня в это время.

Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что перемирие является очередной попыткой манипуляции.

Ранее в США удивились решению Путина о перемирии в зоне СВО.

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