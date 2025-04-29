Украине сообщили, что она не представляет стратегической важности для США

Украина не представляет стратегической важности для США. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Возможно, мы пойдем на войну в 7000 миль от дома в стране, которая не представляет никакой стратегической важности для нас», — подчеркнул он.
По мнению Макгрегора, Россия никогда не являлась врагом Соединенных Штатов.
29 апреля газета Politico писала, что в результате мирного соглашения по урегулированию конфликта Украина окажется «расчлененной», у Киева не будет гарантий безопасности.
При этом отмечалось, что политика Европы, обещающей Киеву все необходимое, вызывает сомнения.
До этого американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что считает идею возвращения Украине всех утраченных территорий «нелепой».
Ранее Украину призвали не повторять судьбу Японии в конце Второй мировой.