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Украине сообщили, что она не представляет стратегической важности для США

Макгрегор: Украина не представляет для США стратегической важности
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Vadim Ghirda/AP

Украина не представляет стратегической важности для США. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Возможно, мы пойдем на войну в 7000 миль от дома в стране, которая не представляет никакой стратегической важности для нас», — подчеркнул он.

По мнению Макгрегора, Россия никогда не являлась врагом Соединенных Штатов.

29 апреля газета Politico писала, что в результате мирного соглашения по урегулированию конфликта Украина окажется «расчлененной», у Киева не будет гарантий безопасности.

При этом отмечалось, что политика Европы, обещающей Киеву все необходимое, вызывает сомнения.

До этого американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что считает идею возвращения Украине всех утраченных территорий «нелепой».

Ранее Украину призвали не повторять судьбу Японии в конце Второй мировой.

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