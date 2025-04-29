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Украину призвали не повторять судьбу Японии в конце Второй мировой

Депутат Судзуки призвал Украину не повторять судьбу Японии конца мировой войны
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украине необходимо отказаться от «громких высказываний» по конфликту и согласиться на переговоры с Россией, иначе она может повторить судьбу Японии в конце Второй мировой войны. Об этом заявил японский депутат Мунэо Судзуки, передает ТАСС.

«Не хочу, чтобы Украина повторила судьбу Японии. (Украина. – прим. ред.) должна понять свое положение, воздержаться от неуместных высказываний, спокойно и последовательно пойти на переговоры», — подчеркнул он.

Украина при лидере Владимире Зеленском «позволяет себе громкие высказывания», несмотря на то что у Киева нет сил для победы в конфликте, отметил Судзуки.

29 апреля американская газета The Wall Street Journal писала, что боеприпасы США в ВСУ кончатся в течение ближайших нескольких месяцев, Европа не может обеспечить Киев снарядами в полном объеме, что ставит под угрозу способность Украины держать линию фронта.

Ранее на Украине предупредили о нехватке средств на выплаты зарплат военным.

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