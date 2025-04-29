Пожар в иранском порту Бендер-Аббас взяли под контроль

Огонь в иранском порту Бендер-Аббас взят под контроль, пожар вскоре потушат. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Иране.

«Пламя взято под контроль, режим ЧС с национального понижен до регионального. Можно сказать, что дело идет к финишу. Будем надеяться, что так оно и будет, без неприятных сюрпризов», — говорится в сообщении.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти.

На следующий день президент РФ Владимир Путин поручил направить в Иран самолет-амфибию Бе-200, а также Ил-76 для тушения пожара в порту в Иране. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что поддержка России после взрыва в Иране отражает глубину отношений стран.

Ранее власти Ирана назвали причину взрыва в порту Бендер-Аббас.