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Эксперт раскрыл отношение США к победе России в Курской области

Аналитик Латифоглу: США приняли победу России на Украине
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Успех ВС России в Курской области свидетельствует о скором завершении конфликта на Украине, у ВСУ нет сил воевать, а США уже приняли победу РФ. Об этом РИА Новости заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

«У Украины нет сил воевать. США и Запад тоже не в состоянии. США уже приняли победу России», — подчеркнул он, говоря о полном освобождении Курской области от ВСУ.

По словам аналитика, на данный момент главным вопросом остаются переговоры о мирном договоре по завершению конфликта на Украине, поскольку украинский кризис после победы России в Курской области фактически окончен.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее военкор Пегов рассказал подробности о действиях бойцов КНДР в Курской области.

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