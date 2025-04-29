Успех ВС России в Курской области свидетельствует о скором завершении конфликта на Украине, у ВСУ нет сил воевать, а США уже приняли победу РФ. Об этом РИА Новости заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

«У Украины нет сил воевать. США и Запад тоже не в состоянии. США уже приняли победу России», — подчеркнул он, говоря о полном освобождении Курской области от ВСУ.

По словам аналитика, на данный момент главным вопросом остаются переговоры о мирном договоре по завершению конфликта на Украине, поскольку украинский кризис после победы России в Курской области фактически окончен.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее военкор Пегов рассказал подробности о действиях бойцов КНДР в Курской области.