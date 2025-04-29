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Помощник президента РФ заявил, что западные страны бредят сценариями ядерного апокалипсиса

Патрушев: Запад бредит сценариями ядерного апокалипсиса
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Kremlin Pool/Global Look Press

Страны Запада, чтобы сохранить свое доминирование, не чураются сценариев ядерного апокалипсиса и заигрывают с неонацистами. Об этом в интервью ТАСС сообщил помощник президента России, руководитель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он отметил, что Брюссель, Берлин, Париж и другие европейские столицы отчаянно противодействуют глобальным изменениям и вновь вступили на позорный путь заигрывания с нацистами. Патрушев подчеркнул, что Запад разворачивает военную машину против России и бредит сценариями ядерного апокалипсиса.

29 апреля Патрушев заявил, что страны — члены НАТО в рамках учений вблизи российских границ отрабатывают сценарии с захватом Калининградской области.

В тот же день вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что продолжение боевых действий на Украине может привести к ядерной эскалации.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Шойгу о войне с Европой.

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