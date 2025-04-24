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В Госдуме прокомментировали слова Шойгу о войне с Европой

Депутат Швыткин: Европа уже воюет против России
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Европа уже косвенно, через Украину, воюет с Россией, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Европа воюет с Россией путем поставок вооружений, предоставления разведывательных данных, посылки под видом наемников практически регулярных подразделений, в частности Польша это делает. Европейские армии находятся в российско-украинском конфликте, участвуют на стороне ВСУ», — сказал депутат.

Швыткин также напомнил, что страны НАТО на регулярной основе проводят встречи на различных уровнях для укрепления военного потенциала.

«Многие страны Европы нацелены на создание, укрепление, повышение собственного военного потенциала. При этом Россию оценивают как страну-агрессора, тем самым формируя негативное отношение у собственного населения», — сказал Швыткин.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что страны Европы готовятся к войне с Россией и столкновение может произойти в ближайшие годы. Он отметил, что Россия имеет право использовать ядерное оружие в ответ на агрессию.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Европа отказалась признавать Крым российским и донесла свою позицию до администрации президента США Дональда Трампа.

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