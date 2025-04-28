Путин продлил срок, в который мигрантам нужно узаконить нахождение в РФ

Путин продлил до 10 сентября срок урегулирования статуса мигрантов в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым продлевается срок урегулирования статуса иностранцев, находящихся в стране. Текст документа опубликован на портале правовых актов.

Указ меняет часть положений закона «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки».

«Слова «по 30 апреля 2025 года» заменить словами «по 10 сентября», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что МВД РФ разработало поправки, согласно которым образовательные учреждения будут передавать полиции сведения о детях мигрантов.

Документ предусматривает обмен информацией между подразделениями МВД и региональными и муниципальными органами образования. Министерство будет передавать сведения о регистрации, постановке и снятии с учета несовершеннолетних иностранцев.

Ранее Лавров призвал не допустить формирование преступных групп среди мигрантов.