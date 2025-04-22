Российские школы будут передавать информацию о детях мигрантов в МВД

Российские органы образования будут передавать полиции сведения о детях мигрантов. Об этом, ссылаясь на разработанные МВД РФ и одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности поправки, сообщает газета «Известия».
В соответствии с законопроектом предлагается ввести передачу сведений между подразделениями МВД и региональными и муниципальными органами образования. Полиция будет передавать сведения о регистрации, постановке на учет, снятии с регистрации или учета несовершеннолетних иностранцев.
Это необходимо для выявления не зачисленных в школы детей.
В свою очередь, органы образования должны передавать полиции сведения о приеме или отчислении в учебные заведения детей мигрантов и результатах тестирования на знание русского языка.
Данные будут передаваться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем. Доработка программы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере 125 млн рублей.
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