Российские школы будут передавать информацию о детях мигрантов в МВД

«Известия»: органы образования и МВД обменяются данными о детях мигрантов

Российские органы образования будут передавать полиции сведения о детях мигрантов. Об этом, ссылаясь на разработанные МВД РФ и одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности поправки, сообщает газета «Известия».

В соответствии с законопроектом предлагается ввести передачу сведений между подразделениями МВД и региональными и муниципальными органами образования. Полиция будет передавать сведения о регистрации, постановке на учет, снятии с регистрации или учета несовершеннолетних иностранцев.

Это необходимо для выявления не зачисленных в школы детей.

В свою очередь, органы образования должны передавать полиции сведения о приеме или отчислении в учебные заведения детей мигрантов и результатах тестирования на знание русского языка.

Данные будут передаваться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем. Доработка программы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета в размере 125 млн рублей.

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