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Лавров призвал не допустить формирование преступных групп среди мигрантов

Лавров: нельзя допустить формирование преступных групп среди трудовых мигрантов
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Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Нельзя допустить формирования преступных тенденций среди трудовых мигрантов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан, передает ТАСС.

Глава российского МИД отметил, что меры, которые позволят сократить число трудовых мигрантов в России, едва ли отвечают взаимным интересам. Причиной тому Лавров назвал нехватку «трудовых рук», что скажется на планах развития страны.

«Но второй частью проблемы является необходимость соблюдения российских законов и необходимость не допустить, чтобы в среде трудовых мигрантов формировались преступные тенденции», — добавил министр.

В начале апреля вице-президент «Опоры России», глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников рассказал, что в РФ может снизиться спрос на мигрантов из-за «охлаждения экономики». По словам эксперта, существуют мнения, согласно которым сокращение миграции только усилит проблему.

Пищальников также пояснил, что отток рабочих рук ударит по низкоквалифицированным нишам, где зарплаты вырастут еще сильнее. Вице-президент добавил, что это может привести к перетоку кадров — например, инженеры пойдут в курьеры, если в этой сфере зарплаты вырастут.

Ранее были названы сферы с наиболее острой нехваткой персонала.

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