Стало известно, когда Мерц впервые посетит Францию в качестве канцлера Германии

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, когда лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц приедет в Париж. Об этом сообщает Paris Match.

Макрон подчеркнул, что Мерц в качестве нового федерального канцлера Германии впервые посетит Францию 7 мая.

До этого сообщалось, что занявший первое место на февральских выборах в бундестаг ФРГ альянс ХДС/ХСС подтвердил намерение сформировать правительственную коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Теперь подтвердить готовность к совместному формированию кабмина должны члены СДПГ. Результаты партийного голосования станут известны 30 апреля.

27 апреля стало известно, что политик от Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль может возглавить министерство иностранных дел Германии. Он придерживается антироссийской позиции и является одним из ястребов в ХДС относительно отношений с Россией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Мерц задался вопросом о судьбе НАТО.