Главой МИД Германии может стать сторонник Украины

Политик от Христианско-демократического союза (ХДС) Йохан Вадефуль может возглавить министерство иностранных дел Германии. Об этом сообщает телеканал NTV.

По его данным, Вадефуль уже несколько недель считается перспективным кандидатом. Ранее он занимал должность заместителя председателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге.

Политик занимает антироссийскую позицию и является одним из ястребов в ХДС относительно отношений с Российской Федерацией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

До этого сообщалось, что новоизбранный канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц 28 апреля назовет имена министров, которые должны войти в состав будущего правительства страны от ХДС. Ожидается, что он возглавит новое правительство ФРГ 6 мая.

Ранее в США рассказали, как Мерц готов повысить ставки в конфликте на Украине.